9:0! Бельгия разгромила Сан-Марино и вышла на чемпионат Европы

Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и оформила выход на чемпионат Европы. В составе победителей Ромелу Лукаку оформил дубль, еще по разу забили Насер Шадли, Кристиан Бролли, Тоби Алдервейрелд, Юри Тилеманс, Кристиан Бентеке, Яри Версхарен и Тимоти Кастань.

Сборная Бельгии, набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице группы I. Бельгийцы досрочно оформили выход на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа I

Бельгия — Сан-Марино — 9:0 (6:0)

Голы: Лукаку, 28 (1:0). Шадли, 31 (2:0). Бролли, 35 — в свои ворота (3:0). Лукаку, 41 (4:0). Алдервейрелд, 43 (5:0). Тилеманс, 45+1 (6:0). Бентеке, 79 (7:0). Версхарен, 84 — с пенальти (8:0). Кастань, 90 (9:0).

Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Кастань, Шадли, Тилеманс, Ванакен, Э.Азар (Феррейра-Карраско, 63), Мертенс (Версхарен, 63), Лукаку (Бентеке, 76).

Сан-Марино: Бенедеттини, Д.Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони (Лунадеи, 78), Э.Голинуччи, Муларони, Берарди (А.Голинуччи, 46), Джарди (Хирш, 46), Нанни.

Предупреждения: Мертенс, 51. Муларони, 82. Д.Симончини, 90+1.

Судья: Папапетру (Греция).

10 октября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».

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