39-летний Эмре Белезоглу проводит 100-й матч за сборную Турции

Полузащитник «Фенербахче» Эмре Белезоглу вышел в стартовом составе сборной Турции на матч отборочного турнира Евро-2020 против Андорры. Для 39-летнего хавбека эта игра стала сотой в составе национальной команды.

Первый матч за Турцию Эмре провел в 2000-м году.

Эмре стал пятым турком, сумевшим достичь отметки в 100 игр за национальную команду. Помимо него ими стали вратарь Рюштю Речбер (120), нападающий Хакан Шюкюр (112), защитник Бюлент Коркмаз (102) и полузащитник Арда Туран (100).