Суд во Франции оставил под арестом фаната "Спартака" по делу о беспорядках на Евро-2016

Болельщик "Спартака" Павел Косов остается под стражей во Франции, сообщает 20 Minutes. Суд отклонил его ходатайство, в котором россиянин просил позволить ему жить в квартире, которую была готова оплатить его семья.

Косова подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью английскому фанату во время Евро-2016. Он был задержан в феврале 2018 года в Германии, когда направлялся в Мадрид на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Спартаком" и "Атлетиком".

13 июня 2016 года Косов в Марселе принял участие в массовых драках с английскими фанатами. Беспорядки состоялись перед матчем Россия - Англия (1:1). Следиствие зафиксировало, что он нанес удар сзади британцу Эндрю Баче, который получил серьезную травму мозга и находился в коме. Обвинение утверждает, что англичанин останется инвалидом. Косову грозит лишение свободы сроком до 15 лет.