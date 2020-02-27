МИД РФ занимается делом двух российских фанатов, находящихся под стражей во Франции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские загранучреждения занимаются ситуацией вокруг двух футбольных болельщиков, находящихся под стражей во Франции.

Павел Косов и Михаил Ивкин, объявленные в общеевропейский розыск, были задержаны в Германии в 2018 году и переданы Франции по запросу властей. Их подозревают в причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы 2016 года.

— Нам писали близкие и родственники этих людей, — цитирует ТАСС Захарову. — Этой проблемой занимаются наши загранучреждения. Главное, что мы сделаем все, чтобы активизироваться на данном направлении.