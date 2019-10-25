Зинченко выбыл на 4-5 недель
25 октября 2019, 16:34
Как уже сообщал «СЭ», защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко перенес операцию. 22-летний игрок пропустит 4-5 недель, информирует официальный сайт английского клуба.
— У Зинченко была проблема с коленом, ему сделали операцию. Зинченко нужно будет на восстановление четыре или пять недель, — сказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола.
В текущем сезоне Зинченко провел 9 матчей за «Манчестер Сити».
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