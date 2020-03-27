Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Зинченко сыграет на благотворительном турнире по CS:GO

27 марта 2020, 08:10
Александр Зинченко. Фото AFP
Александр Зинченко. Фото AFP
Теги:

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко примет участие в благотворительном турнире по CS:GO We Strike Corona. Вырученные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Также в турнире сыграют другие украинские футболисты, в том числе игроки киевского «Динамо» и полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. Точные сроки проведения соревнований пока неизвестны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15814
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир