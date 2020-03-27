Зинченко сыграет на благотворительном турнире по CS:GO

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко примет участие в благотворительном турнире по CS:GO We Strike Corona. Вырученные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Также в турнире сыграют другие украинские футболисты, в том числе игроки киевского «Динамо» и полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. Точные сроки проведения соревнований пока неизвестны.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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