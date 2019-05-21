Зинченко собрал все трофеи "Манчестер Сити" в сезоне на одном фото

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото со всеми трофеями "горожан" в сезоне 2018/19. Также украинец поблагодарил болельщиков за поддержку.
– Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас, – написал Зинченко в своем Инстаграме.
В сезоне 2018/19 гг. подопечные Хосепа Гвардьолы выиграл четыре трофея: чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.
22-летний Зинченко принял участие в 29 матчах "Манчестер Сити", забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
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