Зинченко собрал все трофеи "Манчестер Сити" в сезоне на одном фото

Полузащитник "Манчестер Сити"​ Александр Зинченко опубликовал фото со всеми трофеями "горожан" в сезоне 2018/19. Также украинец поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас, – написал Зинченко в своем Инстаграме.

В сезоне 2018/19 гг. подопечные Хосепа Гвардьолы выиграл четыре трофея: чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.

22-летний Зинченко принял участие в 29 матчах "Манчестер Сити", забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.