Зинченко после выхода на Евро-2020 сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, журналистке Владе Седан. Об этом он сообщил в Instagram, выложив фото знаменательного события.

— Самое главное «Да» в моей жизни, — подписан снимок.

Ранее Зинченко эмоционально отпраздновал выход сборной Украины в финальную часть Евро-2020. Его команда обыграла сборную Португалии (2:1) и обеспечила себе первое место в группе.