Зинченко попросил прощения за удаление в матче против «Тоттенхэма»
3 февраля 2020, 11:41
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попросил прощения у команды и болельщиков «горожан» за удаление в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2).
— Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками «Манчестер Сити», — написал Зинченко в Instagram. — Без сомнения, это только моя вина. Это будет для меня очень хорошим уроком. Могу только пообещать, что в дальнейшем стану работать усерднее, чем прежде.
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