Жозе Моуринью: "Венгер - один из лучших тренеров в истории футбола"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил восхищение Арсеном Венгером, получившим недавно премию Laureus в номинации "За заслуги".

- Арсен – один из лучших тренеров в истории футбола. Я по-настоящему уважаю его, - приводит слова португальца The Telegraph.

Интересно, что для самого Венгера похвала Моуринью стала неожиданной.

- Для меня слова Жозе стали сюрпризом, потому что раньше у нас с ним были хорошие битвы. Со временем Жозе становится спокойнее, - сказал Венгер.

69-летний француз возглавлял "Арсенал" на протяжении 22 сезонов, с 1996 по 2018 годы. С "канонирами" он три раза выиграл чемпионат Англии, семь Кубков и семь Суперкубков страны, а также, в 2006 году дошел до финала Лиги чемпионов.

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