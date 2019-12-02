Жозе Моуринью: «Венгер был последним в своем роде»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что Арсен Венгер был последним специалистом в чемпионате Англии, который долгое время работал в одном клубе.

— Не думаю, что теперь возможно провести 20 лет в одном клубе, — цитирует Моуринью Sky Sports. — Современная жизнь, новые технологии — все это оказывает влияние. Изменился даже настрой у людей. Они легче устают друг от друга, поэтому все быстро меняется — не только в футболе, но и в мире. Поэтому думаю, Венгер был последним в своем роде.

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