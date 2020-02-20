Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью иронично отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Ранее появилась информация, что «горожане» могут остаться без одного из чемпионств.

— Я ни минуты не потратил на то, что там анализируют ФИФА и УЕФА, это их работа, — цитирует португальца Manchester Evening News. -Хотел бы узнать, станет ли чемпионом команда, занявшая второе место в 2018 году? Было бы интересно.

Если серьезно, просто спокойно жду. Думаю о том, чтобы мы выступили как можно лучше.

В 2018 году второе место занял «Манчестер Юнайтед», который возглавлял португальский специалист.