Жозе Моуринью: «Недавно попадание в Лигу чемпионов казалось миражом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью доволен тем прогрессом, который был достигнут под его руководством. «Шпоры» поднялись на седьмое место, выиграв четыре из пяти последних матчей в премьер-лиге.

— Нам предстоит сыграть с «Челси», — цитирует Sky Sports Моуринью. — Реальность такова, что у нас было отставание в 12 очков — Лига чемпионов казалась миражом. А теперь всего три балла разницы между нами и «Челси». Мы фантастическим образом сократили разрыв очень быстро, а это сложно. Сейчас нам нужно сохранять баланс и спокойствие.