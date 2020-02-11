Жозе Моуринью назвал команды, которые считает претендентами на топ-4 в АПЛ. В списке нет «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал 6 команд, которые считает претендентами на место в четверке лучших чемпионата Англии-2019/20. Португальский специалист не назвал «Манчестер Юнайтед» (8-е место после 25 туров), однако включил в список «Вулверхэмптон» (9-е место) и «Арсенал» (10-е место).

— «Вулверхэмптон» и «Шеффилд» сражаются за место в первой четверке, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Я пойму, если тренеры этих команд скажут, что я неправ, но реальность такова, что они действительно ведут борьбу. Не только из-за высокой позиции в турнирной таблице, но и потому, что это сильные и качественные команды. Так что на место в топ-4 претендуют не только «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и «Эвертон», но и эти два коллектива.

Моуринью возглавлил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, но был уволен в декабре 2018-го. В конце ноября 2019 года 57-летний португалец возглавил «Тоттенхэм», с которым занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Англии после 25 туров, имея в активе 37 очков.