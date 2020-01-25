Жозе Моуринью: «Нам не нужен лишний матч в Кубке Англии, но он будет, и мы это принимаем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Теперь команды ожидает переигровка.

— «Саутгемптон» хорошая команда. Дома они очень сильны и смогли оказать давление на нас в концовке, — цитирует ВВС Моуринью. — Они забили, но мы живы и боремся. Наши болельщики даже будут рады, что им подарят еще один матч. Мы пойдем по этому сложному пути. Конечно, нам не нужен лишний матч, но он будет, и мы это принимаем как есть. Лучше сыграть вничью, чем вылетать. У нас в этой встрече были хорошие моменты, мы терпели, ждали шанса. Соперник играл прямолинейно и агрессивно. Есть ощущение, что мы стали лучше по сравнению с предыдущими матчами. Но с 80-й минуты мы уступали и позволили сравнять счет. Для создаваемых нами моментов мы забиваем довольно мало.

Все уважают этот турнир. Мы и они выставили сильнейшие составы. Все одинаково хотят выиграть турнир.