Жозе Моуринью: «Надеюсь, волосы когда-нибудь отрастут обратно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о том, почему побрился налысо.

— Я уснул в парикмахерском кресле, а проснувшись, увидел, насколько неудачно меня постригли, — приводит Sky Sports слова Моуринью. — Сразу сказал: «Давайте лучше налысо». Надеюсь, волосы когда-нибудь отрастут обратно.