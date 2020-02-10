Жозе Моуринью: «Надеюсь, волосы когда-нибудь отрастут обратно»
10 февраля 2020, 12:58
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о том, почему побрился налысо.
— Я уснул в парикмахерском кресле, а проснувшись, увидел, насколько неудачно меня постригли, — приводит Sky Sports слова Моуринью. — Сразу сказал: «Давайте лучше налысо». Надеюсь, волосы когда-нибудь отрастут обратно.
Жозе умеет удивлять ??? Как вам новый стиль «особенного»? pic.twitter.com/JwqU6pDrW3— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 8, 2020
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