Жозе Моуринью: «Мне не нужны новые игроки в январе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подтвердил, что клуб не будет проводить активную трансферную кампанию в январе. Он подчеркнул, что не требовал этого от руководства.

— Я расслаблен, потому что получил то, чего ожидал, — цитирует Sky Sports Моуринью. — Я ждал, что меня спросят, расстроен ли я тем, что клуб в январе не планирует много тратить. Нет, меня это не расстраивает. Я знал об этом. Все было предельно ясно. Никаких секретов в планах клуба не было. Это меня радует. Мне не нужны 300 миллионов фунтов стерлингов в январе. Мне не нужны в январе новые игроки.