Жозе Моуринью: «Финишировать в топ-4 будет сложно, мы играем в трех турнирах»
2 февраля 2020, 21:55
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:0).
— Я так рад за парней, — цитирует Моуринью Sky Sports. — Нам повезло в нескольких ситуациях, но с другой стороны очень не повезло — ВАР не принял решение о красной карточке Рахиму Стерлингу. Это была чистая красная карточка, получилась бы совершенно другая игра, если бы мы играли 75 минут против десятерых.
Приятно получить три очка в матче, который ожидаемо получился тяжелым. У меня больше чувств к Гвардьоле, чем вы можете себе представить. Мы работали вместе три года.
Финишируем ли мы в топ-4? Это будет сложно. Мы играем в трех турнирах. Но это были хорошие выходные для нас.
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