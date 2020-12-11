Жота признан лучшим игроком АПЛ в ноябре по версии болельщиков
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота назван лучшим игроком премьер-лиги в ноябре по версии болельщиков, сообщается в Twitter Профессиональной футбольной ассоциации.
В ноябре Жота забил 2 мяча в 3 матчах чемпионата. Всего в АПЛ-2020/21 24-летний португалец отличился 5 раз в 9 играх.
Лучшим футболистом месяца по версии премьер-лиги был признан хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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