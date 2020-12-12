Жота может пропустить матч с «Фулхэмом» из-за травмы
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что форвард мерсисайдцев Диогу Жота может пропустить матч 12-го тура АПЛ против «Фулхэма» из-за повреждения.
— У него небольшое повреждение, нужно подождать с решением по нему, — приводит Sky Sports слова Клоппа. — Окончательного диагноза пока нет.
Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» летом 2020 года. На счету 24-летнего португальца 9 голов в 17 матчах за мерсисайдцев.
Матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало — в 19.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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