Жоау Канселу: "АПЛ – лучшая лига в мире, с нетерпением жду первой игры"

Новичок "Манчестер Сити" Жоау Канселу прокомментировал переход из "Ювентуса". Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на шесть лет.

– Я говорил с Бернарду Силвой несколько раз, и он всегда утверждал, что это удивительное место, – приводятся слова Канселу в Twitter "Манчестер Сити".– Для меня АПЛ – лучшая лига в мире, без сомнения. С нетерпением жду своей первой игры здесь. Я люблю стадионы и атмосферу на них.

Как игроку, мне нравятся новые вызовы, я в курсе конкуренции. Уокер – отличный игрок, но чем больше конкуренция, тем больше шансов на прогресс. Я мечтаю стать лучшим игроком на своей позиции, "Сити" – хорошее место для этого. Я – правый защитник, но являюсь универсальным игроком и могу играть на разных позициях, поэтому буду там, где Пеп попросит меня.

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