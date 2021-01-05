Жиру останется в «Челси» до лета 2021 года
16:57
Форвард «Челси» Оливье Жиру останется в лондонском клубе до лета 2021 года, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, футболист не планирует покидать английский клуб в январе, несмотря на то что, его контракт с «Челси» истекает летом 2021 года.
Сообщалось, что во французе заинтересованы «Интер» и «Ювентус». В сезоне-2020/21 34-летний Жиру провел 15 матчей за «Челси», на его счету 9 голов.
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