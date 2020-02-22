Нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался о победе в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:1). 33-летний француз стал одним из авторов голов синих. Второй мяч в ворота шпор отправил защитник Маркос Алонсо.

— Мы одержали очень важную победу, — цитирует футболиста BBC Sport. — Мы показали свой характер. Эта победа должна придать нам уверенности. «Тоттенхэм» — наш соперник в борьбе за место в первой четверке, поэтому мы рады, что сумели обыграть их.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Тоттенхэм» идет пятым с 40 баллами.