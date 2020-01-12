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Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм»

12 января 2020, 09:26
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Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм». Лондонский клуб возьмет 21-летнего португальца в аренду на полтора года, сообщает Sky Sports.

Также на игрока претендуют «Челси» и «Вест Хэм». «Бенфика» готова отдать игрока в аренду, но с обязательным последующим выкупом контракта.

В текущем сезоне Жедсон провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 15 миллионов евро. Его контракт с «Бенфикой» до 30 июня 2023 года.

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