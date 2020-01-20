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Защитники «Ньюкасла» Виллемс и Дамметт выбыли до конца сезона из-за травм

20 января 2020, 15:06
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«Ньюкасл» потерял до конца нынешнего сезона из-за травм защитников Йетро Виллемса и Пола Дамметта. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на слова главного тренера команды Стива Брюса.

25-летний Виллемс в текущем сезоне провел 20 матчей за «Ньюкасл» и забил два мяча при трех голевых передачах. 28-летний Дамметт отыграл 28 матчей. Команда занимает 12-е место в чемпионате Англии — 29 очков в 23 играх.

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