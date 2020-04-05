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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, призывавший болельщиков соблюдать карантин, вызвал на дом проституток

5 апреля 2020, 15:26
Кайл Уокер. Фото AFP
Кайл Уокер. Фото AFP
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«Манчестер Сити» оштрафует защитника команды Кайла Уокера за то, что тот пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, сообщает The Sun.

По информации издания, девушки посетили дом, который футболист арендовал специально для вечеринки, и провели там несколько часов за день до того, как Уокер опубликовал у себя на страницах в социальных сетях обращение к фанатам с просьбой соблюдать установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Сообщается, что футболист и его друг арендовали дом за 8 тысяч фунтов. Уокер представился именем «Кай», пытаясь скрыть свою личность, но одна из девушек его узнала.

Уокер принес извинения за свое поведение. Руководство «Манчестер Сити», в свою очередь, сообщило, что применит к игроку дисциплинарные санкции.

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