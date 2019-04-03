Защитник "Ман Сити" Менди был замечен в ночном клубе перед игрой с "Фулхэмом". Вот что сказал Гвардьола

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был замечен в ночном клубе перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" (2:0). Игрока засняли в заведении всего за несколько часов до утренней тренировки. В заявку на игру он не попал.

- Они достаточно взрослые, чтобы знать, что нужно делать. Я не его отец, - цитирует Daily Mirror Гвардьолу. - Я ему не отец. Я бы предпочел, чтобы он возвращался домой раньше, но я не контролирую игроков в этой ситуации. Я не взбешен, я спокойный человек. Может быть, покажется, что все не так, но я сплю довольно спокойно.

Менди в нынешнем сезоне провел 13 матчей и сделал 5 голевых передач во всех турнирах.