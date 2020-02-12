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Защитник «Халла» и сборной США порвал связки лодыжки и выбыл до конца сезона

12 февраля 2020, 19:59

Капитан «Халл Сити» Эрик Лихай выбыл до конца сезона, сообщает NBC. 31-летний защитник сборной США получил травму на 70-й минуте игры с «Редингом» (1:1). Обследование выявило у него разрыв связок лодыжки.

Лихай провел в нынешнем сезоне 29 матчей, пропустив только три. В трех играх «тигры» проиграли с общим счетом 1:7. В 2017 году он вернулся в основу сборной США после нескольких лет отсутствия.

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