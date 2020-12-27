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«Ювентус» может взять в аренду Езила

27 декабря 2020, 16:41
Месут Езил. Фото Reuters
Месут Езил. Фото Reuters
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил может сменить клуб. 32-летнего футболиста предложили «Ювентусу», утверждает Tuttosport.

Не исключен вариант, при котором «Ювентус» возьмет Езила в аренду и будет выплачивать ему часть зарплаты, остальная часть останется за «Арсеналом». Агент немецкого футболиста уже ведет переговоры с туринским клубом.

Езил не был включен в заявку «Арсенала» на сезон-2020/21. Его контракт заканчивается 30 июня 2021 года.

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