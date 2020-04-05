«Ювентус» интересуется Кейном, «Тоттенхэм» не готов продавать игрока дешевле 120 миллионов евро

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заинтересовал «Ювентус», сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний англичанин недоволен курсом развития «шпор», в связи с чем туринский клуб рассматривает возможность приобрести игрока и укрепить позицию центрфорварда. Сообщается, что «Тоттенхэм» не готов расставаться с футболистом меньше, чем за 120 миллионов евро, в связи с чем трансфер может оказаться под угрозой, поскольку «Юве» испытывает некоторые финансовые проблемы в связи с пандемией коронавируса. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к англичанину со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 25 матчей, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.