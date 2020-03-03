Юрген Клопп: «Я был бы идиотом, если бы не верил в характер игроков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 1/8 финала Кубка Англии рассказал об отношениях с футболистами и своем восприятии того, что мерсисайдцы потерпели первое поражение в чемпионате-2019/20 в игре 28-го тура против «Уотфорда» (0:3).

— Бывает, что я злюсь на игроков, но этого никогда не случается на командных собраниях, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Если бы я пошел и наорал на ребят, как будто они только что проиграли 10 матчей подряд только потому, что у меня плохое настроение, то это было бы глупо. Мне все равно, чувствую я себя лучше или хуже, мне нужно, чтобы парни получили правильную информацию. Нисколько не сомневаюсь в характере игроков «Ливерпуля», я был бы идиотом, если бы сомневался. Они заслужили мое доверие и веру в их силы, и они не потеряют этого из-за одной плохой игры.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль» пройдет во вторник, 3 марта. Начало — в 22.45 по московскому времени.