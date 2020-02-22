Юрген Клопп: «Узнав об интересе «Ливерпуля», почувствовал то же самое, что и тогда, когда впервые встретил жену»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему он возглавил именно мерсисайдскую команду.

— После «Боруссии» мне нужно было немного отдохнуть, — цитирует Goal.com Клоппа. — Слышал от агента, что мной интересуется «Ливерпуль». Когда узнал об этом, было такое же ощущение, как когда я встретил свою жену: я впервые увидел ее и подумал: «Окей, я на ней женюсь». С «Ливерпулем» было то же самое. С первых минут казалось, что все идет правильно.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года, он выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2019/20 «Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея отрыв в 18 очков от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити».