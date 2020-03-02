Юрген Клопп: «У фанатов «Ливерпуля» нет паранойи из-за коронавируса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с коронавирусом. Из-за эпидемии вируса правительство Великобритании может отменить все спортивные состязания в ближайшие два месяца, включая чемпионат Англии.

Если это произойдет, то «Ливерпуль», лидирующий в турнирной таблице с отрывом в 22 очка, может остаться без чемпионского титула, которого у него не было 30 лет. «Красным» осталось одержать четыре победы, чтобы обеспечить себе первое место.

— Я не думаю, что фанаты «Ливерпуля» параноики, — приводит слова специалиста Goal. — Я не верю, что наши фанаты думают об этом, ведь я разговариваю с ними. Если кто-нибудь захочет спросить меня об этом или о том, какой смысл в том, чтобы обнулить все результаты этого сезона, или спросить, кто будет играть в следующем году в Лиге чемпионов и тому подобное, то это будет интересно.

Красивая история. Очевидно, что некоторые газеты всегда должны что-то писать, но когда я увидел это в первый раз, я действительно подумал: «Ух ты, кто-то действительно так думает?» Фанаты «Ливерпуля» не настолько глупы, чтобы верить в это.