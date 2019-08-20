Юрген Клопп рассказал, когда может покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что наслаждается настоящим и при этом не исключает больших перемен в будущем.

«Сейчас в моей жизни идет волшебный период. Я надеюсь, что так будет продолжаться максимально долго, но готовым все равно нужно быть ко всему. Не исключаю, что через пару-тройку лет я покину «Ливерпуль». Я говорю это для того, чтобы потом это не стало для вас сюрпризом», — заявил Клопп в интервью «Sport Bild».

Клопп пришел в «Ливерпуль» в октябре 2015 года. В прошедшем сезоне немец выиграл со своей командой Лигу Чемпионов.