Юрген Клопп: «Рад, что мы не так часто играем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

— Мы чаще побеждаем «Манчестер Сити», чем проигрываем? Тогда нам стоит встречаться почаще! — приводит Goal.com слова Клоппа. — На самом деле, я счастлив, что мы редко играем против «Сити». Я не очень слежу за такой статистикой, но я знаю, что мы часто играем друг против друга, и никто из нас не проиграл в каждом матче. Все игры были очень интенсивными, и это меня беспокоит в первую очередь. Мы должны быть готовы к тому, чтобы дать бой. Для этого требуется практически идеальная организованность, храбрость. Мы должны играть в свой футбол и создавать сопернику проблемы. Все звучит просто, мы ведь не говорим о ракетостроении, но выполнить задуманное будет трудно, потому что встреча с «Манчестер Сити» всегда серьезно давит.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 8 ноября, начало — в 19.30 (мск).