Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от первой тренировки на клубной базе.

— Утро началось уже очень хорошо — я проснулся даже раньше, чем обычно, а потом понял, что это мой первый рабочий день, — цитирует Клоппа официальный сайт клуба. — Это было похоже на первый день в школе. Для меня это было 46 лет назад, но это было очень похоже. Я снова оделся в форму — и по правильной причине — для тренировок.

Я поехал в Мелвуд и был очень рад видеть всех парней. Я еще не видел всех игроков, только десятерых из них и тренеров, что, я бы сказал, является хорошим началом. Все они выглядят в хорошем настроении. Было очень приятно вернуться на базу.