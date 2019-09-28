Юрген Клопп: «Ничья с «Шеффилд Юнайтед» была бы закономерным исходом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии (1:0). Единственный мяч провел хавбек Джорджиньо Вайналдум на 70-й минуте.

— У нас были моменты в начале матча, начали хорошо, но затем немного потеряли ритм. Было действительно сложно. Мы не ускорились в нужные моменты, у пасов была неправильная скорость, неправильный темп.

Мы продолжили создавать моменты, но то, как они оборонялись в штрафной, усложняло задачу.

«Шеффилд Юнайтед» справлялся очень хорошо на протяжении всех 95 минут. Ему не повезло в моменте с голом, это не был лучший момент у нас в матче. Если бы матч завершился вничью, я бы сказал, что она заслуженная. Не думаю, что мы заслужили проиграть, но ничья была вероятна.

Но забив гол, мы набрали 3 очка, и это делает меня счастливым.