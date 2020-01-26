Юрген Клопп: «Ничья с «Ливерпулем» — это минимум, которого заслуживал «Шрусбери»
26 января 2020, 22:51
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью со «Шрусбери Таун» (2:2) в 1/16 финала Кубка Англии. Теперь командам предстоит переигровка.
— Трудно было выиграть этот матч, — цитирует ВВС Клоппа. — Мне не хватит времени, чтобы сказать обо всем, что пошло не так сегодня. Мы забили хороший гол, но и вратарь наш хорошо поработал. Он был великолепен. Соперник проводил контратаки после наших потерь. Мы теряли мяч очень невовремя. Это был минимум, которого заслуживал «Шрусбери».
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