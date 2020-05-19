Юрген Клопп: «Несправедливо отменять сезон. «Ливерпуль» должен стать чемпионом»

Глвный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался против отмены чемпионата Англии-2019/20.

— Некоторые предлагают отменить сезон, но мы ведь прошли уже 76 процентов пути, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Люди хотят просто взять и стереть это, но так поступать несправедливо. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, таблицах домашних и выездных матчей. Мы должны стать чемпионами.

После 29 туров чемпионата Англии-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 82 очками. Ближайший преследователь мерсисайдцев — «Манчестер Сити» — отстает на 25 очков.