Юрген Клопп: ««Ливерпуль» должен перезапуститься, начать все заново»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о поражении от «Уотфорда» (0:3) в 28-м туре, которое прервало победную серию мерсисайдцев из 44 побед подряд в АПЛ и оборвало беспроигрышную серию команды в чемпионате Англии-2019/20.

— Иногда важно пропустить небольшой удар, так что не вижу в этом ничего плохого, — цитирует Goal.com Клоппа. — Временами мы все бываем не очень хороши, а когда все идет не очень хорошо, то обычно происходит неудача. Может, я не всегда замечал этого, пока длилась наша серия. В любом случае, теперь все закончилось. Мы должны перезапуститься и начать все заново. Мы должны вновь начать делать то, что нам удавалось раньше. Уверен, что у нас получится это сделать.