Юрген Клопп: «Когда я впервые встретил Мане, он выглядел, как начинающий рэпер»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о первой встрече с форвардом мерсисайдцев Садио Мане.

— Помню, как мы с Садио впервые пересеклись, — цитирует Goal.com Клоппа. — Это было в Дортмунде. Смотрю — сидит какой-то очень молодой парень, в бейсболке набок и с белой полосой на волосах, как и сейчас. В общем, он выглядел как какой-нибудь начинающий рэпер. Я подумал: «У меня сейчас на него нет времени». Наша команда в тот момент выглядела неплохо, мне нужен был кто-нибудь, кто не был бы игроком стартового состава на первых порах, но тот, кому я бы смог помочь в развитии. Тогда я думал, что отлично чувствую людей, но оказалось, что я был неправ. В итоге Мане отлично себя проявил в «Зальцбурге», а в «Саутгемптоне» просто доминировал.

«Ливерпуль» купил Мане у «Саутгемптона» летом 2016 года за 41,2 миллиона евро. На счету сенегальца 77 голов и 34 результативных передачи в 161 матче за мерсисайдцев за все время.