Юрген Клопп: «Футболисты «Ливерпуля» играют у себя на задних дворах, словно пятилетние мальчишки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как команда готовится к возможному возобновлению сезона-2019/20 в Англии, приостановленного из-за коронавируса.

— У ребят много работы, много упражнений, ведь мы готовимся к тому, что сезон возобновится, — приводит NBC Sports слова Клоппа. — Не знаю, когда именно это произойдет, но мы должны быть готовы к этому. Когда мы вновь соберемся вместе, мы должны будем извлечь максимум из ситуации. Не знаю, как долго нужно будет готовиться к матчам, но мы сейчас пытаемся это сделать. Когда футболисты выполняют у себя на задних дворах задания, которые мы им даем, они играют, словно пяти-шестилетние мальчишки. Нам нужно постараться перенести такой же настрой на поле, когда сезон возобновят.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии-2019/20 после 29 туров, имея в активе 82 очка. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстает от мерсисайдцев на 57 очков.