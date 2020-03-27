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Юрген Клопп: «Есть только один способ вернуть футбол как можно скорее»

27 марта 2020, 21:00
Юрген Клопп. Фото Goal
Юрген Клопп. Фото Goal
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал максимально дисциплинированно отнестись к борьбе с коронавирусом, чтобы пандемия отступила как можно скорее.

— Есть только один способ вернуть футбол как можно скорее, — цитирует Goal Клоппа. — Чем дисциплинированнее мы сейчас, тем быстрее мы вернем нашу жизнь в прежнее русло, шаг за шагом. Сейчас нет более подходящего решения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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