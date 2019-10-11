Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Англия

Юрген Клопп: «Если руководство сборной Германии обратится ко мне, мы поговорим»

11 октября 2019, 16:37
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил возможность возглавить сборную Германии.

— Не могу сказать, когда возглавлю сборную и возглавлю ли вообще, — заявил 52-летний немецкий специалист в интервью Magenta TV. — Не знаю, понравится ли мне это. На данный момент я счастлив на своей работе. Если когда-нибудь руководство сборной Германии обратится ко мне, мы поговорим об этом. Но не сейчас.

Возглавляемый Клоппом «Ливерпуль» выиграл все 8 стартовых матчей АПЛ-2019/20 и занимает первое место в турнирной таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир