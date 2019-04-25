Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 36-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" рассказал, что он думает о шансах команды выиграть турнир.

- Нам предстоят матчи с "Хаддерсфилдом", "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном". Больше мне нечего сказать, - цитирует специалиста ВВС. - Если мы выиграем чемпионат, то выиграем. Если нет, то у нас не будет сожалений, если мы сделаем все возможное. Мы делали это весь сезон. Как бы не завершился нынешний сезон, это первый шаг.

За три тура до окончания чемпионата "Манчестер Сити" лидирует с 89 очками. У "Ливерпуля" 88 очков.

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