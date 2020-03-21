Юрген Клопп: «Думаю о своих парнях весь день, возможно, даже когда сплю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о взаимоотношениях с игроками. Ранее мерсисайдцы вылетели из Лиги чемпионов, но с большим преимуществом лидируют в АПЛ.

— Я думаю о тех парнях весь день, возможно, даже когда сплю, — приводит слова специалиста Voetbal International. — Это не то, чего я хочу, а просто так, потому что у вас так много информации. Самое важное для меня — это то, что игрок находится в наилучшей форме. Мы стараемся достичь этого с помощью питания, тренировок и тактики. Но они также проводят время дома. Различные обстоятельства также влияют на производительность. Важно, чтобы вы действительно знали, с кем работаете, и что вы знаете о них, что ими движет. Думаю, что мне действительно нужно знать их. Это создает отношения.



Всегда важно, чтобы они могли поговорить со мной. Если выиграем 4:0, мы можем поговорить наедине на следующий день, а также, если проиграем 0:4. Тогда разговор будет точно таким же, потому что он не зависит от результатов.