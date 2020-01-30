Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о положении его команды в турнирной таблице чемпионата Англии в текущем сезоне. В среду мерсисайдцы, занимающие первую строчку, победили «Вест Хэм» (2:0) в перенесенном матче 18-го тура, благодаря чему оторвались от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков.

— Я доволен лишь тем, что мы набрали 3 очка, — цитирует BBC Клоппа. — Догонит ли нас кто-нибудь в таблице? Без понятия. Наша цель — набрать как можно больше очков. Впереди еще почти половина чемпионата. Да, у нас уже 70 очков, и 19 очков отрыва от «Сити», потрясающие цифры, но случиться может что угодно. Я вас уверяю, еще ничего не решено, титул еще не выигран. Рекорды мне, если честно, не очень интересны. Помню, как мой «Дортмунд» превзошел рекорд по очкам в бундеслиге, а «Бавария» побила этот рекорд уже на следующий год.