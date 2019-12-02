Юнгберг считает, что «Арсенал» может вернуться в топ-4

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг после матча 14-го тура АПЛ с «Норвичем» (2:2) заявил, что «канониры» могут побороться за зону Лиги чемпионов.

— Может ли «Арсенал» еще попасть в топ-4? 100 процентов может, — цитирует шведа Goal. — Команды теряют очки, мы теряем очки, в данный момент это немного безумное соревнование. Но, конечно, я думаю, «Арсенал» способен вернуться в топ-4.

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