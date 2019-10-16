Юнгберг может сменить Эмери в «Арсенале»

В случае ухода Унаи Эмери с поста главного тренера «Арсенала» команду может возглавить его ассистент Фредрик Юнгберг, сообщает The Athletic. Положение испанского специалиста представляется шатким — если он не вернет клуб в Лигу чемпионов, то вряд ли получит новый контракт. «Канониры» с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

В составе «Арсенала» Юнгберг выступал с 1998 по 2007 год, выиграл два чемпионата, три Кубка и Суперкубок Англии. Карьеру футболиста он завершил в 2014 году, а в начале этого сезона вошел в тренерский штаб лондонцев.

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