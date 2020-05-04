Юго Ллорис: «Все хотят закончить сезон на футбольном поле, а не как-то еще»

Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис высказался о приостановке сезона-2019/20 в Англии из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас все хотят закончить сезон на поле, а не как-то еще, — цитирует L'Equipe Ллориса. — Если сезон обнулят, то это будет жестоко по отношению к «Ливерпулю», ведь эта команда имеет огромный отрыв в таблице и почти стала чемпионом. У всех будет чувство недосказанности. Кроме того, мы встали на паузу на самом интересном месте, ведь все любят наблюдать за концовкой сезона. В общем, будет странно при любых раскладах. Футбол — не тот вид спорта, который можно устраивать за закрытыми дверями. Без болельщиков уже совсем не то. Мы играем, чтобы делиться эмоциями, и хотим видеть полные стадионы, наслаждаться атмосферой. Да, сейчас у клубов и федераций экономические проблемы. Необходимо найти компромисс между сохранением безопасности для здоровья людей и необходимостью закончить сезон.